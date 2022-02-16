A CAUSA DELLE MORTI PER COVID, L'INPS "RISPARMIA" 1,1 MILIARDI SUL 2020 E QUASI 12 FINO AL 2029

Nel 2020 l'Inps ha risparmiato in spesa per pensioni 1,1 miliardi a causa dell'eccesso di mortalità per Covid .E' quanto emerge dal nono Rapporto di Itinerari previdenziali secondo il quale si avrà fi...

A cura di Redazione 16 febbraio 2022 16:56

Condividi