A FOLLE VELOCITÀ SULLA CATANIA-SIRACUSA CON UN'AUTO RUBATA
Inseguimento iniziato sull’autostrada Catania-Siracusa per fermare un veicolo che viaggiava a forte velocità in fuga, risultato rubato, con a bordo una persona.
Pattuglia del Distaccamento di Lentini dopo aver intercettato il predetto veicolo è riuscito ad arrestarne la corsa.
L’inseguimento ad alta velocità non ha provocato gravi conseguenze per i veicoli e utenti.
L’episodio si è verificato l'altro ieri , intorno alle 7:20 allorquando la Sala Operativa della Sezione Polizia Stradale di Siracusa notiziava i componenti la pattuglia della Stradale che intercettavano, dopo un inseguimento di oltre 60 chilometri nei pressi dello svincolo di Belvedere il veicolo rubato. Detto inseguimento terminava nel centro abitato di Belvedere con il fermo del soggetto responsabile, il quale dopo aver provocato un incidente, tentava invano di dileguarsi. A seguito dell’incidente, il conducente coinvolta, una donna, riportava ferite guaribili in 12 giorni.
Inutile il tentativo del responsabile di far perdere le proprie tracce in quanto dopo un inseguimento a piedi veniva fermato dagli agenti operanti.