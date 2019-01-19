A FUOCO BAR DI PIANO PROVENZANA INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - FOTO

+++FLASH+++Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti, è scoppiato nel Bar “Grillo Parlante”, che ancora ora si protrae a Piano Provenzana, in territorio di Linguaglossa.Le fiamme si sono...

A cura di Redazione 19 gennaio 2019 09:08

Condividi