A FUOCO BAR DI PIANO PROVENZANA INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - FOTO

19 gennaio 2019 09:08
A FUOCO BAR DI PIANO PROVENZANA INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - FOTO -
Linguaglossa
Dintorni
+++FLASH+++

Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti, è scoppiato nel Bar “Grillo Parlante”, che ancora ora si protrae a Piano Provenzana, in territorio di Linguaglossa.




Le fiamme si sono sviluppate attorno alle 3.30 della notte. Sul posto i vigili del fuoco di Riposto, Linguaglossa e Autobotte, Carabinieri e Corpo Forestale

Al momento non si hanno notizie di feriti: dai primi rilievi pare che non si escluda del tutto la matrice dolosa.

Il locale,  è andato distrutto dalle alte fiamme

 

