A FUOCO BAR DI PIANO PROVENZANA INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - FOTO
A cura di Redazione
19 gennaio 2019 09:08
Un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti, è scoppiato nel Bar “Grillo Parlante”, che ancora ora si protrae a Piano Provenzana, in territorio di Linguaglossa.
Le fiamme si sono sviluppate attorno alle 3.30 della notte. Sul posto i vigili del fuoco di Riposto, Linguaglossa e Autobotte, Carabinieri e Corpo Forestale
Al momento non si hanno notizie di feriti: dai primi rilievi pare che non si escluda del tutto la matrice dolosa.
Il locale, è andato distrutto dalle alte fiamme
