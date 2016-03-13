A fuoco un capannone a Tre Fontane
Sul posto Vigili del Fuoco e carabinieri: l’incendio non sarebbe di natura dolosa
13 marzo 2016 21:11
95047.it Le fiamme si sarebbero propagate per via del cattivo funzionamento di un motorino di avviamento elettrico: un cortocircuito che ha fatto divampare un incendio che si è sviluppato in un capannone di Tre Fontane a Paternò.
E’ accaduto attorno alle 19.30 di oggi. Ad andare in fumo principalmente alcuni scatoloni di cartone all’interno di quello che è un magazzino di arance. Le fiamme si sono alzate alte ed hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento paternese.
Sul posto, anche i carabinieri che hanno escluso la possibile matrice dolosa del rogo.