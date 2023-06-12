A LUGLIO ARRIVA LA CARD DI 380 EURO PER 1,4 MILIONI DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Il governo è pronto ad attivare un nuovo aiuto contro l’inflazione: arriva una card per aiutare circa un milione e 400 mila famiglie in difficoltà economica con un bonus di 382 euro, da attivare entro...

Il governo è pronto ad attivare un nuovo aiuto contro l’inflazione: arriva una card per aiutare circa un milione e 400 mila famiglie in difficoltà economica con un bonus di 382 euro, da attivare entro il 30 settembre.

A fornire i dettagli è il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida che precisa anche come “sarà necessario apportare alcuni distinguo nella platea dei destinatari: saranno infatti escluse le famiglie che beneficiano già di altri sostegni“.

Come previsto dalla legge di bilancio 2023 ben 500 milioni di euro finiranno in una Card destinata a contrastare il caro vita alimentare.

“A poterne usufruire saranno nuclei con redditi fino a 15mila euro e questo dovrebbe portare, dai calcoli fatti dall’Inps insieme ad Anci a circa un milione e 400 mila card che conterranno 382 euro per famiglie che hanno difficoltà all’acquisto“, spiega il ministro.

Il ministro Lollobrigida specifica come chi beneficia del reddito di cittadinanza o del reddito di inclusione possa essere escluso dal nuovo bonus.

“In queste ore l’Inps sta facendo i calcoli per usare al meglio la capienza economica della misura“ – ha precisato Lolobrigida.

Il ministro specifica, poi, che la carta si potrà attivare “entro il 30 settembre e tutti i residui delle carte non attivate verranno ridistribuite in quelle di chi le ha attivate. La somma potrà esser spesa fino al 31 dicembre 2023“.

Il via libera al nuovo bonus è previsto intorno a metà luglio ma, per farlo, fa sapere il ministero, si attende la nomina del nuovo presidente Inps.

La Card si potrà ritirare negli uffici postali ma saranno i Comuni di appartenenza dei singoli beneficiari a inviare una lettera da presentare, poi, all’incaricato delle Poste.

Si tratta in pratica di una riedizione dei 400 milioni in buoni spesa che il governo Conte emise a marzo 2020, in piena pandemia. O della Social Card dell’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi: allora erano 40 euro al mese per sostenere le spese alimentari, mediche ed energetiche delle famiglie in difficoltà. Ora saranno – secondo le previsioni – 380 euro da spendere tra luglio e dicembre: poco più di 60 euro al mese.