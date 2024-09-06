A NAPOLI LA NUTELLA VEGANA, NON È ANCORA IN COMMERCIO, GIÀ IN VENDITA E A METÀ PREZZO, MA ERA UN CARICO RUBATO

l Nas di Napoli ha sequestrato, in un negozio che si affaccia in uno dei vicoli del centro storico della città, un lotto di Nutella Vegana destinato alla Francia e rubato in Campania.I militari del nu...

l Nas di Napoli ha sequestrato, in un negozio che si affaccia in uno dei vicoli del centro storico della città, un lotto di Nutella Vegana destinato alla Francia e rubato in Campania.

I militari del nucleo antisofisticazioni, guidati dal comandante Alessandro Cisternino, sono entranti in azione, dopo una segnalazione, in un negozietto che si trova in una traversa di piazza Dante dove la Nutella Vegana, annunciata proprio oggi alla stampa, e, secondo quanto si è appreso non ancora disponibile per la vendita, era a disposizione dei clienti a prezzi stracciati: 2,60 euro a barattolo rispetto ai 4,49 euro previsti dal produttore.

Tutti i barattoli - ciascuno da 350 grammi, riconoscibili grazie al tappo di colore verde - sono stati sequestrati dal Nas.

Saranno destinati alla distruzione.

La presentazione alla stampa del nuovo prodotto si è tenuta proprio oggi: il lancio della Nutella Vegana in Italia è avvenuto parallelamente a quello in Francia e Belgio e solo dal 2025 la vendita verrà estesa agli altri mercati europei.

Il carico, più imponente, sarebbe stato rubato lo scorso giugno.

La distribuzione "parallela" sarebbe stata quindi tenuta in stand-by in attesa della presentazione, che si è tenuta oggi.

I militari stanno ora cercando di individuare la restante parte con una serie di ispezioni.