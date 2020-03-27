A NICOLOSI 7 I CASI POSITIVI, LO COMUNICA IL SINDACO
A cura di Redazione
Sono 7 i casi conclamati di CORONAVIRUS nella città di Nicolosi.
Il Sindaco Angelo Pulvirenti, in un video messaggio sul web, da la notizia comunicando che si tratta di 5 uomini e due 2 donne , che appartengono ad una fascia d'età compresa tra i 30 enne e gli 85 anni.
Si raccomanda di rimanere all'interno delle proprie abitazioni e di attenersi a tutti i comportamenti di prevenzione antivirus.