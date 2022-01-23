A PALERMO APPLAUSI PER MATTARELLA FUORI DALLA CHIESA: "GRAZIE PRESIDENTE"

Il capo della Stato Sergio Mattarella è a Palermo dove trascorrerà la giornata in attesa della prima votazione di domani a Montecitorio per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica.Poco prima...

Il capo della Stato Sergio Mattarella è a Palermo dove trascorrerà la giornata in attesa della prima votazione di domani a Montecitorio per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica.

Poco prima delle 11 Mattarella è uscito dalla sua abitazione, nella centrale via Libertà, per recarsi a Messa, anche se questa volta dovrebbe assistere alla funzione religiosa all'interno della caserma del Comando Regione carabinieri in Corso Vittorio Emanuele e non, come di consueto, nella vicina parrocchia di San Michele.

All'uscita di casa, ad attenderlo, ha trovato una folla di curiosi che lo ha applaudito gridando "Grazie presidente". Il capo dello Stato ha risposto con un sorriso e salutando con la mano.

Il presidente della Repubblica, che ha raggiunto ieri il capoluogo siciliano, dovrebbe rientrare a Roma martedì ma potrebbe anticipare a domani nel caso di una elezione immediata del suo successore già al primo scrutinio. (ANSA).