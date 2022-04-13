95047

A PATERNÒ, CASI DI COVID19 DI NUOVO IN SALITA

Leggera risalita della curva dei casi Covid-19 nella città di Paternò.E' arrivato nella giornata di oggi,  13 Aprile 2022, il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione  sulla situazione epidemio...

A cura di Redazione Redazione
13 aprile 2022 15:17
A PATERNÒ, CASI DI COVID19 DI NUOVO IN SALITA -
News
Condividi

Leggera risalita della curva dei casi Covid-19 nella città di Paternò.

E' arrivato nella giornata di oggi,  13 Aprile 2022, il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione  sulla situazione epidemiologica a Paternò

Rispetto all'ultimo bollettino emesso otto giorni fa,  il numero degli attuali positivi sale  a 462 persone attualmente positivi al Covid-19, 7 soggetti in meno rispetto al bollettino emesso precedentemente

Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale

Peggiora invece il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale  a 258  quindi 27 soggetti in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

I DATI AGGIORNATI AL  13/04/2022

POSITIVI   462  soggetti attualmente positivi (+8 rispetto al 05 Aprile 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 258  (+27   rispetto al 05 Aprile 2022)

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 13/04/2022 ORE 14:00

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 462. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 258. I dati sono in continuo aggiornamento.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047