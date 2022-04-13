A PATERNÒ, CASI DI COVID19 DI NUOVO IN SALITA
Leggera risalita della curva dei casi Covid-19 nella città di Paternò.E' arrivato nella giornata di oggi, 13 Aprile 2022, il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione sulla situazione epidemio...
Leggera risalita della curva dei casi Covid-19 nella città di Paternò.
E' arrivato nella giornata di oggi, 13 Aprile 2022, il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione sulla situazione epidemiologica a Paternò
Rispetto all'ultimo bollettino emesso otto giorni fa, il numero degli attuali positivi sale a 462 persone attualmente positivi al Covid-19, 7 soggetti in meno rispetto al bollettino emesso precedentemente
Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale
Peggiora invece il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 258 quindi 27 soggetti in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
I DATI AGGIORNATI AL 13/04/2022
POSITIVI 462 soggetti attualmente positivi (+8 rispetto al 05 Aprile 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 258 (+27 rispetto al 05 Aprile 2022)
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 13/04/2022 ORE 14:00
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 462. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 258. I dati sono in continuo aggiornamento.