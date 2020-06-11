A PATERNO', DA DOMANI LOCALI CHIUSI ALL’UNA E NO ALCOOL DA ASPORTO DOPO LE 23

Nuova ordinanza del sindaco di Paternò, Nino Naso, per regolare la movida da venerdi 12 con l’obiettivo di “contrastare assembramenti di persone” e “prevenire situazioni che favoriscano la diffusion...

Nuova ordinanza del sindaco di Paternò, Nino Naso, per regolare la movida da venerdi 12 con l’obiettivo di “contrastare assembramenti di persone” e “prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da Covid-19”.

Da domani i locali dovranno rimanere chiusi dall’una e stabilisce il divieto di vendita da asporto di alcolici e superalcolici a partire dalle ore 23, anche per i distributori automatici di bevande.

In caso di violazioni delle norme sono previste sanzioni che vanno da 400 a 3.000 euro.

ECCO L'ORDINANZA COMPLETA

In tutto il territorio e la città di Paternò con decorrenza 12 giugno 2020 a tutte le attività di ristorazione e somministrazione ( a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Bar, Risoranti, Pub, Pizzerie, Wine Bar) è fatto obbligo di chiusura alle ore 01,00, compreso festivi e prefestivi.

È vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di tutti gli esercizi pubblici e commerciali, compreso i distributori automatici, dalle ore 23,00;

Resta fermo il rimanente contenuto dei regolamenti comunali, regionali e nazionali vigenti, AVVERTE CHE salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 4 comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, con sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività da 5 a 30 giorni.