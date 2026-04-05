🚨🚨 Follia sulla SS121: impennate tra le auto a tutta velocità – tragedia sfiorata

Una segnalazione arrivata alla redazione di 95047 riaccende l’attenzione sulla sicurezza lungo la SS121, nel tratto tra Paternò e Catania, dove nelle ultime ore si è verificata una scena definita dai testimoni come estremamente pericolosa.

Come mostra il video, due persone a bordo di una moto avrebbero percorso un lungo tratto della superstrada impennando, tra le auto in transito.

Il video, inviato da un lettore, risale alla notte tra venerdì e sabato, ma continua a far discutere per la gravità delle immagini.

Le immagini mostrano chiaramente il mezzo in equilibrio sulla ruota posteriore mentre viaggia a velocità sostenuta, lungo una strada già di per sé molto trafficata: una condotta estremamente pericolosa che mette a rischio la vita di chi era in sella e di tutti gli automobilisti in transito, con il concreto pericolo di provocare un incidente grave in qualsiasi momento.

“Un pericolo pubblico – racconta chi ha segnalato l’episodio – hanno percorso diversi chilometri così, rischiando grosso e mettendo in pericolo tutti. Poi quando succede qualcosa, a piangere sono le famiglie”.

Un comportamento irresponsabile e pericolosissimo, che rappresenta una grave violazione del codice della strada e che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

Non si tratta purtroppo di un episodio isolato: lungo la SS121, arteria molto trafficata tra Paternò e Catania, continuano a essere segnalate corse improvvisate e manovre azzardate.

🔴 Ancora una volta, si sfiora la tragedia. Serve responsabilità, prima che sia troppo tardi.

📌 La redazione precisa che il video ricevuto non viene pubblicato per motivi legati ai diritti di utilizzo e alla tutela dei contenuti.