🔴🔴 AGGIORNAMENTO. 🔴 Spari a Misterbianco: due feriti, uomo colpito da due proiettili

🔴🔴 AGGIORNAMENTO ORE 23.40

MISTERBIANCO – Nuovi sviluppi sulla sparatoria avvenuta questa sera in via Kennedy, angolo via Vespri.

Secondo le ultime informazioni, un giovane di 19 anni è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco agli arti inferiori mentre si trovava all’interno dell’attività di famiglia. Il ragazzo, figlio del titolare di una storica macelleria del centro, è stato soccorso e trasportato all’ospedale Garibaldi Centro in codice giallo: non sarebbe in pericolo di vita.

Ferita anche una donna, che sarebbe la sorella del giovane, trasferita all’ospedale San Marco per le cure del caso.

Da una prima ricostruzione, due malviventi sarebbero arrivati in moto, con il volto coperto da caschi integrali. Senza pronunciare alcuna parola, avrebbero esploso diversi colpi di pistola, mirando alle gambe del 19enne mentre era intento a lavorare.

L’attività commerciale, molto conosciuta nel quartiere, è gestita a conduzione familiare dal padre insieme ai tre figli.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, coordinati dal tenente Cosimo Cataldi, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le prime testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili.

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MISTERBIANCO – Attimi di paura pochi minuti fa a Misterbianco, dove si è verificata una sparatoria in via Kennedy.

Secondo le primissime informazioni, ancora in fase di verifica, sarebbero stati esplosi colpi d’arma da fuoco. L’allarme è scattato immediatamente tra i residenti della zona.

🚑 Ci sarebbe almeno un ferito, soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto insieme ai Carabinieri, che stanno mettendo in sicurezza l’area e avviando i primi rilievi.

Al momento non è chiara la dinamica dei fatti né il numero delle persone coinvolte. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire quanto accaduto.

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