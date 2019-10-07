A PATERNO' DOMANI SCUOLE APERTE, CHIUSE A CATANIA

Domani a Paternò scuole regolarmente aperte, essendoci allerta "solamente" gialla, discorso diverso per la zona di Catania e Jonica dove tutte le scuole di ogni ordine e grado chiuse domani a Catania...

Domani a Paternò scuole regolarmente aperte, essendoci allerta "solamente" gialla, discorso diverso per la zona di Catania e Jonica dove tutte le scuole di ogni ordine e grado chiuse domani a Catania e in diversi comuni della provincia, come Acireale e Aci Castello, per il maltempo.

“Vista l’allerta meteo arancione e gialla prevista per la giornata di martedì 8 ottobre – scrive il sindaco di Catania, Salvo Pogliese su Facebook – d’intesa con gli assessori alla protezione civile e alla pubblica istruzione, Alessandro Porto e Barbara Mirabella, e in accordo con il prefetto Claudio Sammartino, ho disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani.

Appena pronta l’ordinanza verrà pubblicata sul sito web istituzionale, sui canali social del comune e gli organi di stampa.

Viene anticipata sulla mia pagina – spiega Pogliese – per permettere al personale docente, scolastico, agli studenti e ai loro familiari, di potersi adeguatamente organizzare”.