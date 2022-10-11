A PATERNO' IL PARCHEGGIO SELVAGGIO BLOCCA IL BUS
Succede anche questo: che un autobus non possa continuare la sua corsa perché bloccato da una barriera.
Una barriera formata da auto parcheggiate in maniera selvaggia. E' accaduto nella mattina di ieri, 10 ottobre 2022 nei pressi dell' Istituto Comprensivo G.B. Nicolosi, tra la via della libertà e la via Stazione Circumetnea
L'autobus di linea si è dovuto bloccare davanti all'ostacolo formato dalle vetture posteggiate in spregio alle più banali norme del Codice della strada.
La situazione è ritornata alla normalità dopo un paio di minuti.