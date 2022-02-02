A PATERNO’ IL SINDACO CHIUDE TUTTE LE SCUOLE FINO A SABATO 05 FEBBRAIO 2022 PER SANIFICAZIONE

FLASHIl Sindaco Nino Naso nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza considerato che nella città di Paternò il numero dei contagi e dei soggetti in...

FLASH

Il Sindaco Nino Naso nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza considerato che nella città di Paternò il numero dei contagi e dei soggetti in quarantena da Covid 19 è aumentato in maniera considerevole e che parte dei contagiati si rilevano tra la popolazione scolastica; che è intenzione di questa Amministrazione Comunale di intervenire con una sanificazione degli istituti scolastici.

Ha emesso pochi minuti fa l'ordinanza:

La sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole pubbliche dell’infanzia, primarie di primo grado e secondarie di primo e secondo grado del Comune di Paternò, dal 3 febbraio 2022 fino al 5 febbraio 2022, demandando ai dirigenti scolastici di stabilire le modalità e condizioni per l’applicazione della Didattica a Distanza;

LE LEZIONI RIPRENDERANNO REGOLARMENTE LUNEDÌ 07 FEBBRAIO 2022.

Il sindaco rinnova l’appello a tutti i cittadini di rispettare le norme anticovid, e di evitare assembramenti o atteggiamenti che possono aumentare i rischi di contagio.

Si raccomanda l’uso del buonsenso da parte dei cittadini.

AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS PATERNÒ 02/02/2022 ORE 18:20

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 836. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 452. I dati sono in continuo aggiornamento.