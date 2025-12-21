A Paternò la magia del Natale firmata Enosis: inaugurata la Casa di Babbo Natale

Paternò, 21 dicembre 2025 – C’è un luogo, nel cuore della città, dove il tempo sembra rallentare e gli occhi dei bambini tornano a brillare. È la Casa di Babbo Natale, inaugurata ieri a Paternò, un an...

Paternò, 21 dicembre 2025 – C’è un luogo, nel cuore della città, dove il tempo sembra rallentare e gli occhi dei bambini tornano a brillare. È la Casa di Babbo Natale, inaugurata ieri a Paternò, un angolo di meraviglia che ha già conquistato grandi e piccoli.

All’interno della sede dell’Associazione Enosis, in Piazza Indipendenza 13, la realtà lascia spazio alla fantasia: luci soffuse, decorazioni curate con amore e l’abbraccio simbolico di Babbo Natale trasformano la visita in un ricordo destinato a restare nel cuore.

Per i bambini è stato molto più di un incontro: è stato il momento delle letterine, dei desideri sussurrati a bassa voce, delle promesse fatte con gli occhi pieni di speranza. Per gli adulti, invece, un ritorno all’infanzia, a quel Natale fatto di attesa, stupore e semplicità.

Dietro ogni sorriso c’è il lavoro silenzioso e appassionato dei volontari di Enosis, che ancora una volta hanno donato alla città non solo un evento, ma un gesto d’amore collettivo, capace di unire famiglie, amici e generazioni diverse.

✨ La magia continua: i prossimi giorni

La Casa di Babbo Natale continuerà ad accogliere chi vorrà lasciarsi sorprendere:

Domenica 21 dicembre

Lunedì 29 dicembre

Martedì 30 dicembre

🕯️ Orario: dalle 17:30 alle 20:30

Un invito semplice ma prezioso: fermarsi, entrare, sorridere… e tornare a credere, anche solo per un momento, nella magia del Natale. 🎅❤️