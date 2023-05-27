A PATERNO' NUOVO LUOGO DI CULTO DEI TESTIMONI DI GEOVA

Venerdì 26 Maggio è stato inaugurato il nuovo luogo di culto dei Testimoni di Geova di Paternò.L’edificio ha una struttura semplice e funzionale, sarà il punto di riferimento per Ie comunità di fedeli...

Venerdì 26 Maggio è stato inaugurato il nuovo luogo di culto dei Testimoni di Geova di Paternò.

L’edificio ha una struttura semplice e funzionale, sarà il punto di riferimento per Ie comunità di fedeli di Paternò, Biancavilla e Adrano.

I lavori di costruzione sono stati realizzati grazie alla collaborazione di ditte di costruzioni esterne e di

circa 300 volontari Testimoni di Geova provenienti anche da altre parti d’Italia. Piero Maltese,

portavoce dei testimoni di Geova per la Sicilia racconta: “I lavori per realizzare questo bell’edificio sono

iniziati nel maggio 2018 e sono stati completati nel febbraio 2019. Purtroppo l’arrivo improvviso della

pandemia ha modificato i piani, ma oggi siamo felici di avere un luogo accogliente in cui studiare la

Bibbia per rafforzare la propria fede in questi tempi difficili e ospitare chiunque voglia partecipare alle

nostre riunioni”.

Poi prosegue: “Sono stati molti i commenti positivi raccolti tra i vicini e gli addetti ai

lavori che hanno apprezzato l’entusiasmo dei nostri volontari, la loro professionalità e il grande rispetto

che hanno avuto per le norme di sicurezza”.

Tra questi lo stesso progettista e Direttore dei Lavori Ing. Barbaro Ciatto, ha dichiarato: “Riguardo al

lavoro svolto dai volontari il mio giudizio è estremamente positivo sia sul piano etico, che su quello

professionale.

Un mio particolare plauso va a chi ha organizzato le fasi operative di cantiere. Ritengo inoltre che la presenza di un edificio di culto dei Testimoni di Geova abbia un alto valore morale per il nostro territorio, perché rappresenta a manifestazione concreta del diritto di tutti alla libera espressione della libertà di culto”.

Sul valore sociale dell’edificio per la comunità anche l’architetto del Comune di Paternò, dott. Angelo

Galea sottolinea: “Ritengo positiva la presenza della Sala del Regno perché sarà un luogo di riferimento

per tutti i cittadini”.

La costruzione della Sala del Regno di Paternò è parte di un programma mondiale di costruzione di

luoghi di culto autofinanziato dai fedeli stessi. Questo programma permette di costruire simili edifici

anche in paesi poveri dove i fedeli non hanno le risorse economiche sufficienti, come documentato sul

sito ufficiale dei Testimoni di Geova jw.org