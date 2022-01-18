A PATERNO' SONO 611 GLI ATTUALI POSITIVI. 8.606 NUOVI CASI IN SICILIA, MA CI SONO 72 VITTIME. STABILI I RICOVERI

DATI PATERNO': Arriva dopo quattro giorni il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione, i dati evidenziano un peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò rispetto al precedente del...

Arriva dopo quattro giorni il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione, i dati evidenziano un peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò rispetto al precedente del 14 Gennaio 2022

Migliorano i dati relativi al Covid-19 in città., in leggera diminuzione il numero dei positivi al COVID a Paternò coerentemente con i dati nazionali.

Gli attuali positivi scendono a 611 persone attualmente positivi al Covid-19, -179 soggetti in più rispetto al bollettino emesso precedentemente

Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale

Migliora pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 790 quindi 6 soggetti in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

I DATI DI OGGI 18/01/2022

POSITIVI 611 soggetti attualmente positivi (-179 rispetto al 14 Gennaio 2022)

OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO

QUARANTENA 790 (-6 rispetto al 14 Gennaio 2022)

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 18/01/2022 ORE 16:30

DATI SICILIA

Dopo 5 giorni consecutivi in calo tornano a crescere i dati dei positivi al Covid-19 in Sicilia. Sono stati 8.606 i nuovi positivi della giornata di martedì 18 gennaio, a fronte di 42.698 tamponi processati (ieri erano stati 4.037 su 24.549 tamponi). Il tasso di positività cresce, dal 16,4% al 20%.

L’isola, in cui al momento sono 182.579 gli attuali positivi (+7.384), si trova al nono posto tra le regioni per incremento dei nuovi casi. Al primo c’è la Lombardia con 37.823.

I deceduti del giorno in Sicilia sono 72 (ieri 23), anche se suddivisi in più giorni, un record per l’isola. Le vittime del virus da inizio pandemia superano le 8 mila unità: sono 8.010. Coloro che hanno sconfitto la malattia sono invece 1.150

Buone notizie però dai ricoveri. Sono 3 in meno i ricoverati del giorno nell’isola: sono 1.559 i ricoverati totali, di cui 170 in terapia intensiva: stesso numero di ieri, con 13 ingressi del giorno.

Tra le province è Catania a primeggiare con 1.990 nuovi casi, seguita a brevissima distanza da Palermo con 1.668. Staccate le altre province: Siracusa 996, Agrigento 961, Ragusa 852, 735 a Caltanissetta, Trapani 603, 593 a Messina e 198 ad Enna.

DATI ITALIA

Sono 228.179 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 18 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 434 morti. Si tratta dei numeri più alti della quarta ondata sia per quanto riguarda i contagi che i decessi.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.481.349 tamponi con un tasso di positività al 15,4%.