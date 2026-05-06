🚨 Ultim’ora – Incidente sulla SS284 tra Paternò e Ragalna: ambulanza sul posto
🚨 Ultim’ora – Incidente sulla SS284 tra Paternò e Ragalna: ambulanza sul posto
Ancora un incidente stradale sulle arterie del Catanese. Dopo i tre sinistri registrati nella giornata di ieri, un nuovo incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 maggio 2026, lungo la superstrada SS284, nei pressi dello svincolo Paternò–Ragalna in direzione Catania.
Secondo le prime informazioni, ancora tutte da confermare, nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte almeno due autovetture.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza per prestare soccorso alle persone coinvolte.
Fortunatamente, dalle prime notizie, non si registrerebbero gravi conseguenze per gli occupanti dei mezzi coinvolti.
Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale per i dovuti rilievi e per la gestione della viabilità nel tratto interessato. Il traffico sta registrando lievi rallentamenti in direzione Catania.
La foto inviata da un lettore mostra i soccorsi lungo la carreggiata. Seguiranno eventuali aggiornamenti sulla dinamica del sinistro.