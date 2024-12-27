A PATERNÒ, UN NATALE DI SOLIDARIETÀ: CENA DELLA VIGILIA E PRANZO PER I PIÙ BISOGNOSI

Natale è famiglia, unione, condivisione e comunione di Spirito e Amore. Proprio ispirandosi a questi valori, il Banco delle Opere di Carità e l’associazione Beyond hanno organizzato una cena della Vig...

Natale è famiglia, unione, condivisione e comunione di Spirito e Amore. Proprio ispirandosi a questi valori, il Banco delle Opere di Carità e l’associazione Beyond hanno organizzato una cena della Vigilia e un pranzo di Natale dedicati a tutte le persone sole e meno fortunate.

L’iniziativa nasce dallo spirito di inclusione e solidarietà che anima la missione di queste realtà, impegnate tutto l’anno nel supporto e nell’accompagnamento delle persone in difficoltà. L’idea di lasciare da sole le persone che ogni giorno vengono sostenute nel superamento delle loro problematiche ha motivato Denise D’Amanti, presidente dell’associazione Beyond, e Maria Carmela Spartà, responsabile del Banco delle Opere di Carità di Catania, a realizzare questo evento speciale, affinché nessuno restasse escluso.

Numerosi ospiti sono stati accolti e intrattenuti con canti, musica e animazione presso i locali messi a disposizione dal Comune di Paternò. L’atmosfera ricreata richiamava il senso più autentico della famiglia e del Natale, offrendo calore e vicinanza a chi ne aveva più bisogno.

Questo evento rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra enti e associazioni possa fare davvero la differenza, portando speranza e sorrisi anche nei momenti più difficili. Beyond e il Banco delle Opere di Carità hanno dimostrato che, con piccoli gesti, è possibile far sentire ogni persona parte di una comunità.

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito a rendere speciale il Natale di queste persone. La solidarietà, infatti, è il dono più prezioso che possiamo offrire.

Sono già in programma nuove iniziative sociali che presto prenderanno forma sul nostro territorio.