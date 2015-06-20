Domenica, appuntamento con i "5 Stelle"

Domani presenti i portavoce nazionali e regionali del Movimento

95047.it Il comunicato stampa del M5S:

"Il MeetUp del M5S Paternò, per la giornata di domani - domenica -, organizza un momento di condivisione con i cittadini per trascorrere una giornata diversa, per conoscere i produttori del territorio e informarsi sulle attività a livello locale, regionale e nazionale. Un giorno a cinque stelle dove: informazione-artigianato-salute-confronto e prodotti locali, saranno le stelle protagoniste.

Durante la giornata si terrà anche una conferenza su “alimentazione e salute” a cura del dott. Riccardo Lojacono e della dott.ssa Elena Longo. Ci saranno inoltre gazebo informativi aperti a tutti e l’esposizione di prodotti artigianali ed enogastronomici locali.

11295623_625047950964634_2335268969779481945_n

Tutto questo insieme ai nostri portavoce alla Regione: Gianina Ciancio, Valentina Zafarana, Giancarlo Cancelleri e Francesco Cappello. La nostra portavoce alla Camera dei deputati Giulia Grillo e i nostri portavoce al Senato della Repubblica Mario Giarrusso ed Ornella Bertorotta. L’evento si terrà presso il Feudo S.Vito strada provinciale 57 (vecchia strada Paternò-Ragalna) dalle ore 9:00 alle 19:00".