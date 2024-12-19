A POLIZIA DI STATO INCONTRA I PICCOLI PAZIENTI DELLA PEDIATRIA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DELL’OSPEDALE DI ACIREALE

Una mattinata davvero speciale quella che i piccoli pazienti dei reparti di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale hanno passato in compagnia delle...

Una mattinata davvero speciale quella che i piccoli pazienti dei reparti di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale hanno passato in compagnia delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

Particolarmente calorosa l’accoglienza che il Direttore Medico del Presidio dott. Rosario Cunsolo, i primari dei due reparti, i medici e gli operatori sanitari hanno riservato al dirigente del Commissariato di pubblica sicurezza di Acireale e ai suoi collaboratori.

L’incontro, del tutto inaspettato, si è svolto in un clima di serenità ed è stato in grado di regalare tanti sorrisi ai bambini, che in questo periodo vicino alle festività natalizie sono lontani dalle famiglie e dai loro amici.

Nel corso dell’incontro gli agenti della Polizia Scientifica del Commissariato hanno inscenato un sopralluogo in caso di incidente stradale, utilizzando dei tricicli della ludoteca dell’ospedale, dei peluche e qualche libro per simulare le attività di indagine per la ricostruzione della dinamica di un sinistro chiedendo la preziosa collaborazione dei ragazzi.

Due piccoli pazienti si sono cimentati in una partita di calcio balilla contro due poliziotti delle volanti, match molto combattuto e finito in parità.

Non è mancato il momento in cui i giovani si sono messi in contatto con una radio portatile con gli agenti in servizio nella Sala Operativa del Commissariato, dai quali hanno anche ricevuto gli auguri per una completa guarigione e un pronto rientro a casa.

I poliziotti hanno percorso i corridoi del reparto donando ai piccoli anche alcuni gadget e non sono mancate le tante foto di rito.

Momenti di grande emozione e soddisfazione per i piccoli, ma anche per i poliziotti che tornano ai reparti di appartenenza arricchiti dalla bellissima esperienza.

Un gesto di solidarietà, voluto dal Questore di Catania, che testimonia la vicinanza della Polizia di Stato ai piccoli e alle loro famiglie, proprio in questo momento di difficoltà.

Un'iniziativa a sorpresa, che ha voluto donare qualche momento di serenità, incarnando lo spirito della missione della Polizia di Stato "Esserci sempre" accanto alle persone e in ogni circostanza.

Gratitudine è stata espressa al Questore dal Direttore Generale dell’Asp di Catania per l’attenzione e la sensibilità testimoniata verso i piccoli ricoverati e per il lavoro quotidiano svolte dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato a servizio della comunità.