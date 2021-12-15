ANCHE UN PEZZO DI PATERNO’ TRA I SOCCORRITORI IMPEGNATI NELLA TRAGEDIA DI RAVANUSA, TROVATI GLI ULTIMI DUE CORPI.

È stato trovato dai vigili del fuoco anche il corpo dell'ultimo disperso dell'esplosione a Ravanusa: si tratta di Giuseppe Carmina.Il corpo era vicino a quello del padre Calogero, recuperato poco prim...

È stato trovato dai vigili del fuoco anche il corpo dell'ultimo disperso dell'esplosione a Ravanusa: si tratta di Giuseppe Carmina.

Il corpo era vicino a quello del padre Calogero, recuperato poco prima, in quello che era il garage della palazzina crollata.

Due vigili del Fuoco Paternesi, e uno che presta servizio al Distaccamento di Paternò, sono stati tra i soccorritori che d sono impegnati nella tragedia avvenuta a Ravanusa (AG), dovuta all’esplosione di una condotta del gas.

I tre, che hanno apposite competenze delle tecniche Usar ( urban search and Rescue), tecniche di ricerca e soccorso sotto macerie post crolli o terremoto, sono stati inviati sul posto insieme ad altre squadre di soccorso, qualche ora dopo la tragedia e fino ad ieri sera hanno lavorano e scavato ininterrottamente alla ricerca e al recupero dei feriti e delle vittime.

Una grande soddisfazione per tre persone che meritano sicuramente un elogio e magari un riconoscimento ufficiale

Anche il Papa ha espresso il suo dolore. Con un telegramma a firma del card. Pietro Parolin, segretario, invia "ai congiunti dei defunti l'espressione del suo cordoglio e sentimenti di intensa partecipazione al dolore dell'intera popolazione".

Francesco, "che porta nel cuore la sofferenza di tante persone, causata anche dagli ingenti danni che gravano su molti", manifesta "la sua accorata vicinanza, assicurando in particolare la sua preghiera di suffragio per le vittime", e "apprezzamento per quanti si sono prodigati nelle operazioni di soccorso".

E intanto si recuperano alcuni oggetti nelle case devastate dall'esplosione, C'è chi prende dei vestiti, chi delle medicine, una signora si porta via alcune piante e l'alberello di Natale.