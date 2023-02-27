A ROMA L'ULTIMO SALUTO A MAURIZIO COSTANZO, OGGI I FUNERALI

Al termine di due giorni di camera ardente in Campidoglio, con centinaia di persone a rendergli omaggio, oggi sono in programma i funerali di Maurizio Costanzo, il giornalista scomparso tre giorni fa...

Al termine di due giorni di camera ardente in Campidoglio, con centinaia di persone a rendergli omaggio, oggi sono in programma i funerali di Maurizio Costanzo, il giornalista scomparso tre giorni fa ad 84 anni.

Addio a Maurizio Costanzo, il giornalista e conduttore tv aveva 84 anni

Ieri tantissime persone hanno affollato il Campidoglio per l'ultimo omaggio al conduttore televisivo, il gigante della televisione italiana che nel salotto di "Maurizio Costanzo Show" ha ospitato negli anni tantissimi personaggi del mondo dello spettacole.

Non sono mancate lacrime, commozione e qualche inusuale richiesta di selfie alla vedova Maria De Filippi che ha fatto il giro del web.