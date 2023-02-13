A SAN VALENTINO NEGLI UFFICI POSTALI DELLA PROVINCIA DI CATANIA LA CARTOLINA PER GLI INNAMORATI

Poste Italiane come ogni anno celebra la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata e animata cartolina filatelica.Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente...

Poste Italiane come ogni anno celebra la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata e animata cartolina filatelica.

Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, facendo dono della cartolina che per ogni edizione cambia volto.

“L’amore è…” recita la cartolina del 2023. L’amore in ogni sua forma, per la vita, per il partner, per la famiglia, per gli amici, anche quelli a quattro zampe.

Con l’occasione, quest’anno presso l’ufficio postale con sportello filatelico di Via Etnea, sarà possibile oltre ad acquistare la cartolina anche lasciare un messaggio scritto che celebri l’amore. Un pensiero, una lettera, una poesia… Le dediche più belle saranno scelte e valorizzate in una campagna di comunicazione.

“Inoltre, per gli appassionati – annuncia la direttrice di filiale di Catania Città, Lucia Buonomo – nello stesso ufficio di via Etnea sarà possibile ammirare la collezione di prodotti filatelici dedicati alla festa di San Valentino realizzati nel corso degli anni e esposti in una speciale bacheca”.

Il prodotto filatelico è disponibile al prezzo di 1,00€ anche in provincia nelle sedi di Acireale e Caltagirone, negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e online su poste.it, fino al 14 febbraio solo negli Spazio Filatelia si potrà utilizzare anche un annullo speciale.