A Santa Maria di Licodia la 26esima edizione della "Torre d'argento"

Riconoscimenti al direttore responsabile del quotidiano “Il Giornale”, Alessandro Sallusti e al giornalista e conduttore del programma televisivo di Rete 4, “Quinta Colonna”, Paolo Del Debbio

95047.it Conferenza stampa, questa mattina, a Santa Maria di Licodia, nel giardino dell’hotel “Paradise”, per presentare il programma ed i nomi dei premiati della 26esima edizione dell’evento nazionale “Torre d’argento”, in scena sabato prossimo, 5 settembre, alle ore 20, ai piedi della millenaria torre campanaria, a Santa Maria di Licodia.

All’appuntamento con i giornalisti erano presenti: l’ideatore e direttore artistico della manifestazione, Giancarlo Santanocito; Ottavio Salamone, vicepresidente del Consiglio comunale di Santa Maria di Licodia; la cantante lirica, Carmen Salamone; e la giornalista, Mary Sottile che, per il quarto anno consecutivo, presenterà la serata.

Quest’anno la giuria ha deciso di dare un taglio nettamente culturale all’evento, scegliendo di premiare due importanti figure nel campo dell’informazione nazionale, con il riconoscimento attribuito al direttore responsabile del quotidiano “Il Giornale”, Alessandro Sallusti; e al giornalista e conduttore del programma televisivo di Rete 4, “Quinta Colonna”, Paolo Del Debbio. Ed ancora, terzo premio, alla musica, da consegnare al pianista catanese, Giacomo Scinardo, per gli importanti riconoscimenti ottenuti in ambito nazionale ed internazionale.

La serata sarà inoltre arricchita dalla presenza del musicista Dafni Pinzone, del gruppo moda “Kanal 32” di Peppe Jari, e del soprano Carmen Salamone, vincitrice del premio internazionale per cantanti lirici “Salvatore Fisichella”, edizione 2014, tenutosi a Torino.

“E’ un importante traguardo esser riusciti a raggiungere questa 26esima edizione - dichiara il direttore artistico, Giancarlo Santanocito –. Sarà una serata, come sempre, da vivere a pieno, con la cultura, la musica, la moda protagonisti.” E Giancarlo Santanocito, nel corso della conferenza stampa ha annunciato il prossimo incontro, quello con il maestro Franco Battiato, per presentare la sua ultima fatica “Attraversando il Bardo.”

A nome dell’Amministrazione comunale ha ringraziato Giancarlo Santanocito il vicepresidente del Consiglio comunale.

Appuntamento, dunque, a sabato 5 settembre, a Santa Maria di Licodia, ore 20.