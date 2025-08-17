A Settembre i Laboratori di ENOSIS: in arrivo arte, creatività e tradizione per i giovani

Settembre si avvicina e porterà con sé un appuntamento speciale dedicato ai ragazzi: i laboratori organizzati dall’Associazione ENOSIS.Manca ancora qualche settimana, ma i preparativi sono già in cors...

Manca ancora qualche settimana, ma i preparativi sono già in corso per offrire un ricco programma all’insegna dell’arte, della creatività e della condivisione.

Tra le attività previste ci saranno momenti di espressione artistica e creativa, corsi di cucito, laboratori di cucina e spazi di incontro dove i giovani potranno imparare, collaborare e riscoprire antiche tradizioni.

L’iniziativa nasce grazie all’impegno dei volontari di ENOSIS, che da sempre si dedicano a promuovere e valorizzare la cultura, l’arte e le tradizioni, creando occasioni di scambio e crescita per tutti.