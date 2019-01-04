A STROMBOLI È PREALLARME RISCHIO DI ATTIVITÀ ESPLOSIVA

E' stato elevato da "attenzione" a "preallarme" il livello di allerta per il vulcano Stromboli. Il bollettino emesso oggi dalla Protezione civile regionale fa riferimento a un aumento del rischio dell...

E' stato elevato da "attenzione" a "preallarme" il livello di allerta per il vulcano Stromboli. Il bollettino emesso oggi dalla Protezione civile regionale fa riferimento a un aumento del rischio dell'attività esplosiva, con caduta di materiale vulcanico, presenza di gas potenzialmente nocivi in area craterica, e possibile emissione di colate laviche. Il sindaco Marco Giorgianni ha disposto che «le escursioni con le guide vulcanologiche si potranno effettuare fino a 400 metri d’altezza». Fino a ieri si poteva arrivare in cima fino a quota 900 metri.