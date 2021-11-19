A VULCANO SALGONO LIVELLI DEL GAS: ZONA DEL PORTO CHIUSA E DISPOSTA EVACUAZIONE PER 80 FAMIGLIE

La zona dell'area portuale dell'isola di Vulcano, alle Eolie, e in quelle adiacenti sarà interdetta dalle 23 alle 6 e le persone non potranno stare a casa a causa del livello di CO2 per l'attività vul...

La zona dell'area portuale dell'isola di Vulcano, alle Eolie, e in quelle adiacenti sarà interdetta dalle 23 alle 6 e le persone non potranno stare a casa a causa del livello di CO2 per l'attività vulcanica.

Vita regolare di giorno.

Lo ha detto il sindaco di Lipari Marco Giorgianni in un' affollata riunione con la popolazione alla presenza anche di vulcanologi e rappresentanti della protezione civile. L'ordinanza scatterà da lunedì, è stato detto per dare il tempo alle persone di organizzarsi per trovare l'alloggio dove dormire.

L'ordinanza dovrebbe coinvolgere circa 100-150 persone residenti. Il comune darà un contributo per pagare gli alberghi. Per un mese non potranno sbarcare turisti ma l'ingresso sull'isola sarà consentito solo i pendolari. "Ci sono dei dati che riguardano l'aumento dei gas - ha spiegato Giorgianni nell'isola delle Eolie - che creano preoccupazione molto forte perchè possono essere pericolosi per la salute pubblica.

C'è un gas pesante al suolo che riduce la quantità di ossigeno che crea difficoltà respiratorie che possono avere effetti letali. Questo il dato giornaliero di produzione del vulcano di CO2: 480 tonnellate. Il dato normale è di 80. Poi dipende anche dal vento.

Se si distribuisce in un territorio limitato diventa pericoloso, se in un territorio più vasto è meno pericoloso. Qualcosa quindi dobbiamo fare. Bisognerà fare una campagna in tutta l'isola per accertare i reali valori di gas e altro. Quando avremo i risultati di questo monitoraggio a tappeto si decideranno i nuovi provvedimenti".