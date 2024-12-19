A ZIG ZAG SULLA MESSINA-PALERMO: FERMATO CAMIONISTA CON CARICO INFIAMMABILE E TASSO ALCOLICO ALTO

È stato fermato dalla Polizia Stradale un uomo di 57 anni che guidava sulla A20 Messina-Palermo facendo zig zag, sbandando e invadendo continuamente corsia di marcia opposta anche all’interno delle ga...

È stato fermato dalla Polizia Stradale un uomo di 57 anni che guidava sulla A20 Messina-Palermo facendo zig zag, sbandando e invadendo continuamente corsia di marcia opposta anche all’interno delle gallerie dove è presente il doppio senso di marcia con un camion con carico di merce altamente infiammabile (metano).

L’uomo è risultato avere un tasso alcolico pari a 2.04 g/l . Una pattuglia della Polizia Stradale di S. Agata di Militello, unitamente a quella di Buonfornello, lo ha notato ed è subito scattato l’inseguimento al fine di fermare il mezzo pesante.

Intimato l’alt e fermato il camion, gli agenti si sono subito accorti che il conducente manifestava evidenti sintomi di una recente assunzione di sostanze alcoliche, tra le quali difficoltà motorie e di linguaggio oltre a forte alito vinoso.

Sottoposto alla prova con etilometro, il conducente è risultato con un tasso alcolico ben oltre il limite consentito, che per i per i conducenti professionali è pari a zero. Dall’ispezione del mezzo pesante si evinceva, inoltre, che il trattore stradale presentava evidenti segni di collisione e varie striature nella parte anteriore e laterale, segno questo delle collisioni avvenute con l’infrastruttura stradale.

Il conducente risultato recidivo per analoga violazione già contestata nel triennio precedente è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e segnalato alla Prefettura per la revoca della patente di guida in quanto conducente professionale.

Il mezzo pesante è stato affidato al responsabile lega- le della ditta intestataria del veicolo.

Si è proceduto all’immediato ritiro del documento di guida.