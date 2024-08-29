A18: AUTO VOLA GIÙ DAL VIADOTTO, MIRACOLOSAMENTE SALVI I DUE OCCUPANTI

Questa mattina, intorno alle ore 10, un grave incidente stradale si è verificato sull’autostrada A18 in direzione Messina, al chilometro 19.100. Una vettura, per cause ancora in fase di accertamento,...

Questa mattina, intorno alle ore 10, un grave incidente stradale si è verificato sull’autostrada A18 in direzione Messina, al chilometro 19.100. Una vettura, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo, divelto il guardrail e precipitato sulla strada sottostante, provocando un intervento immediato dei Vigili del fuoco.

La squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Messina, proveniente dal distaccamento nord, è intervenuta prontamente sul luogo dell’incidente, utilizzando un'APS (Autopompa Serbatoio) e un PICK-UP attrezzato per le operazioni di soccorso. Grazie alla tempestività dell'intervento, ogni situazione di pericolo è stata prontamente eliminata.

Fortunatamente, i due occupanti del veicolo sono riusciti a uscire autonomamente dall'auto e, nonostante la drammaticità dell'incidente, hanno riportato solo lievi ferite. Sul posto sono giunti anche la polizia stradale e i soccorritori del 118 per fornire assistenza e gestire la viabilità.

Dopo aver messo in sicurezza e bonificato l’area coinvolta nell’incidente, i Vigili del fuoco hanno concluso le operazioni, consentendo il ripristino della normale circolazione sull'autostrada. Le indagini per determinare le cause esatte dell'incidente sono in corso.