A18, CAMION BISARCA PRENDE FUOCO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DI GIARRE

Un camion bisarca che stava percorrendo l’autostrada A18 in direzione Catania, poco dopo lo svincolo di Giarre, ha preso fuoco. E’ accaduto attorno alle 6.30 di questa mattina.Il mezzo si trova adesso...

Un camion bisarca che stava percorrendo l’autostrada A18 in direzione Catania, poco dopo lo svincolo di Giarre, ha preso fuoco. E’ accaduto attorno alle 6.30 di questa mattina.

Il mezzo si trova adesso in sosta sulla corsia di emergenza. Il rogo, attualmente in corso, sta interessando il mezzo pesante e le numerose auto trasportate. Il rogo con lingue di fuoco altre oltre 3 metri, ha incenerito il camion e 8 auto e un furgone destinati ad alcune rivendite.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto con il supporto dei mezzi del Comando di Catania nord e altre due autobotti del comando provinciale. Si registrano nel tratto di autostrada lunghe code. Sul posto è presente la Polstrada che sta gestendo la viabilità e personale dell’Anas.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.