A18: CHIUSO LO SVINCOLO DI ACIREALE IN DIREZIONE CATANIA DAL 28 AL 31 GENNAIO
Proseguono i lavori sull’autostrada A18 ed in particolare la manutenzione straordinaria dei giunti, della risagomatura, della pavimentazione stradale e per la sostituzione della rete antisasso relativamente al cavalcavia n 23 Autostrada A/18 Messina – Catania.
Pertanto con decorrenza dalle ore 7:00 di domani, 28 gennaio, e sino alle ore 18:00 del 31 gennaio, è stata disposta la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Acireale, dell’Autostrada A/18 Messina – Catania, limitatamente alla rampa di ingresso in autostrada in direzione Catania.
Successivamente, con decorrenza dalle ore 7:00 del giorno 7 febbraio e sino alle ore 18:00 del giorno 10 febbraio, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Acireale, dell’Autostrada A/18 Messina – Catania, limitatamente alla rampa in uscita, per i veicoli provenienti da Messina, in transito in direzione Catania.