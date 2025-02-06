A18: DA DOMANI CHIUSURA DELLA RAMPA DI USCITA AD ACIREALE PER I VEICOLI DA MESSINA FINO AL 10 FEBBRAIO

Acireale, 06 febbraio 2025 - Con decorrenza dalle ore 7:00 del giorno 07 febbraio 2025 e sino alle ore 18:00 del giorno 10 febbraio 2025, sarà chiusa al traffico la rampa di uscita dello svincolo di A...

Acireale, 06 febbraio 2025 - Con decorrenza dalle ore 7:00 del giorno 07 febbraio 2025 e sino alle ore 18:00 del giorno 10 febbraio 2025, sarà chiusa al traffico la rampa di uscita dello svincolo di Acireale dell'Autostrada A18 Messina-Catania per i veicoli provenienti da Messina e diretti a Catania.

La chiusura si rende necessaria per consentire l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, finalizzati a migliorare la sicurezza e la percorribilità della rampa.

Rimarranno invece regolarmente aperte le rampe di ingresso all'autostrada sia in direzione Catania che in direzione Messina, garantendo la continuità del traffico per chi deve immettersi sulla A18.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di programmare percorsi alternativi per evitare disagi.

Per aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni della viabilità, è possibile consultare il sito ufficiale del gestore autostradale o i canali di informazione sul traffico.