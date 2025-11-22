A18 Messina–Catania, incidente mortale dopo Roccalumera: una donna muore, un uomo ferito

❗⚠️❗ AGGIORNAMENTO – ore 21:50Emergono nuovi e importanti dettagli sul gravissimo incidente avvenuto questo pomeriggio sull’A18 Messina–Catania, dopo lo svincolo di Roccalumera.Nel sinistro ha perso...

Emergono nuovi e importanti dettagli sul gravissimo incidente avvenuto questo pomeriggio sull’A18 Messina–Catania, dopo lo svincolo di Roccalumera.

Nel sinistro ha perso la vita la donna che si trovava al volante, N. T., 54 anni, di nazionalità russa. Accanto a lei, sul sedile passeggero, viaggiava il compagno, G. M., 61 anni, originario di Messina, che ha riportato una profonda ferita alla gamba destra.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, dalle postazioni di Santa Teresa di Riva e Taormina. L’equipaggio giunto per primo ha tentato più volte di rianimare la donna, ma per lei purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il secondo mezzo di soccorso ha invece trasferito l’uomo ferito al Policlinico di Messina, dove è stato ricoverato: non sarebbe in pericolo di vita.

È una giornata nera per la viabilità siciliana.

Dopo il drammatico incidente avvenuto questa mattina sulla Palermo–Sciacca — costato la vita a una persona e con diversi feriti — un nuovo tragico sinistro ha scosso l’isola nel pomeriggio.

L’incidente è avvenuto tra gli svincoli di Roccalumera e Tremestieri

Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe improvvisamente sbandato, finendo fuori controllo e schiantandosi con estrema violenza.

Sul posto presenti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e il personale ANAS per la gestione del traffico e la messa in sicurezza della carreggiata.

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione.

Notizia in aggiornamento.