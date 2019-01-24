A18 MESSINA-CATANIA, MAXI-INCIDENTE IN GALLERIA, AUTOSTRADA CHIUSA

Ennesimo incidente si è verificato oggi intorno alle 15.20 nei pressi della galleria “Castello Diruto”, all’altezza di Scaletta Zanclea. La carambola ha coinvolto ben dieci auto ed un mezzo pesante. I...

Ennesimo incidente si è verificato oggi intorno alle 15.20 nei pressi della galleria “Castello Diruto”, all’altezza di Scaletta Zanclea. La carambola ha coinvolto ben dieci auto ed un mezzo pesante. In quel tratto da alcuni giorni, si procede in un’unica carreggiata a doppio senso.

Necessaria la chiusura dell’autostrada fra Tremestieri e Roccalumera in direzione Catania. Dalle prime informazioni non ci sarebbero vittime né feriti gravi. Sul posto la Polstrada, diverse ambulanze del “118” e i Vigili del Fuoco.

Lunghe code

Gianluca Ruffino

IN AGGIORNAMENTO