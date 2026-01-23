A18 Messina–Catania, violento incidente tra Giardini Naxos e Fiumefreddo: un ferito grave

Un violento scontro tra due automobili ha scosso il primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A18 Messina–Catania. L’incidente è avvenuto intorno alle 15:30 nel tratto compreso tra gli svincoli di Giar...

Un violento scontro tra due automobili ha scosso il primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A18 Messina–Catania. L’incidente è avvenuto intorno alle 15:30 nel tratto compreso tra gli svincoli di Giardini Naxos e Fiumefreddo, lungo la carreggiata in direzione Catania.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, i due veicoli si sarebbero urtati con estrema violenza per cause non ancora chiarite. Ad avere la peggio è stato il conducente di una Fiat 500, che ha riportato gravi ferite a seguito dell’impatto.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio e ha consentito un rapido intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 provenienti da Catania, insieme a due pattuglie della Polizia Stradale di Catania e Giardini Naxos. I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente sull’asfalto, riuscendo a stabilizzare il ferito più grave prima del trasferimento in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni restano critiche e la prognosi è riservata. Ferite meno serie, invece, per l’altro conducente coinvolto nel sinistro.

L’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico, con rallentamenti significativi in direzione del capoluogo etneo. La circolazione è stata temporaneamente ridotta a una sola corsia, anche per consentire la rimozione dei mezzi incidentati e dei detriti. Nonostante ciò, la Polizia Stradale ha confermato che non è stata necessaria la chiusura dell’autostrada.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.