A18, tragico incidente di ieri a Giarre: morto un 66enne di Lentini, grave l’altro camionista

La vittima era di Lentini. Il 66enne era sceso dal mezzo fermo in corsia d’emergenza quando è stato travolto. Aperto un fascicolo dalla Procura.

Tragico incidente ieri pomeriggio sull’autostrada A18 Messina-Catania. Intorno alle 14, lungo la carreggiata in direzione Catania, al km 56+800 all’altezza di Giarre, si è verificato un violento tamponamento tra due mezzi pesanti.

Il bilancio è drammatico: un uomo ha perso la vita e un altro conducente è rimasto gravemente ferito.

La vittima è Antonio Gnisci, 66 anni, di Lentini. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava alla guida di un autocarro cassonato che trasportava un carico di piantine di agrumi. Il mezzo era fermo sulla corsia di emergenza e il 66enne era sceso dall’abitacolo, forse per controllare o sostituire uno pneumatico dopo una foratura.

In quei momenti è sopraggiunto un altro mezzo pesante che avrebbe tamponato violentemente il camion fermo. Antonio Gnisci è stato investito e per lui non c’è stato nulla da fare.

Il conducente del secondo mezzo, un autoarticolato che trasportava una trivella, dopo l’impatto si è schiantato contro il muro di contenimento sul lato destro dell’autostrada, fermandosi successivamente sulla corsia di emergenza. L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Acireale.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale di Giardini Naxos, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto e due ambulanze del 118.

Gli agenti della Polstrada hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica del tragico incidente. La Procura della Repubblica di Catania ha aperto un fascicolo e il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e dei due mezzi coinvolti, in attesa degli accertamenti utili a chiarire cause e responsabilità.

Pesanti anche le conseguenze sulla viabilità. Nelle ore successive all’incidente la circolazione è stata inizialmente deviata sulla corsia di sorpasso, con forti rallentamenti. Successivamente è stata disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Fiumefreddo per i veicoli provenienti da Messina.