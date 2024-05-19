A19, AUTO SI RIBALTA TRA MOTTA E GERBINI, FERITA DONNA

Un incidente stradale autonomo si é verificato, nel pomeriggio di oggi, sull’autostrada A19 Palermo Catania, tra Motta Sant’Anastasia e Gerbini, sulla carreggiata in direzione di Palermo.I Vigili del...

Un incidente stradale autonomo si é verificato, nel pomeriggio di oggi, sull’autostrada A19 Palermo Catania, tra Motta Sant’Anastasia e Gerbini, sulla carreggiata in direzione di Palermo.

I Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania, sono intervenuti per soccorrere la donna all’interno della vettura e mettere in sicurezza i luoghi. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. La persona a bordo dei veicolo ha riportato varie ferite.

Sul posto, per i rilievi di competenza, personale della Polizia Stradale.