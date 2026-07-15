A19 Catania-Palermo, ambulanza esce di strada nella notte tra Dittaino e Mulinello: due feriti

L’incidente intorno alle 4:15 al km 132, in direzione Catania. I due occupanti estratti dalle lamiere e trasportati all’ospedale di Enna

Incidente nelle prime ore della notte lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto compreso tra gli svincoli di Dittaino e Mulinello, in direzione Catania.

Intorno alle 4:15, per cause ancora in corso di accertamento, un’ambulanza è uscita dalla carreggiata nei pressi del chilometro 132.

I due occupanti del mezzo sanitario sono rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Enna, che hanno provveduto a estrarli dalle lamiere e ad affidarli al personale del 118.

Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Umberto I di Enna per le cure del caso. Non sono state rese note le loro condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale dell’Anas per i rilievi, la messa in sicurezza del tratto e la gestione della viabilità.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.