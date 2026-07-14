🔴 Ultim'ora – Camion in avaria sulla circonvallazione di Catania: traffico in tilt, ripercussioni anche sulla SS121

Lunghe code e forti rallentamenti sulla circonvallazione e sulla superstrada Catania-Paternò.

CATANIA – Mattinata di pesanti disagi alla circolazione stradale nell'area di viale Felice Fontana, dove si registrano code chilometriche che stanno interessando anche la superstrada SS121 in direzione Paternò.

Secondo le prime informazioni, a provocare il blocco del traffico sarebbe stato un camion di grosse dimensioni rimasto in avaria. Il mezzo starebbe occupando parte della carreggiata, causando forti rallentamenti e ripercussioni sull'intera viabilità.

Le conseguenze si stanno facendo sentire soprattutto sulla circonvallazione di Catania, in corrispondenza dell'immissione verso la tangenziale, dove centinaia di automobilisti sono rimasti intrappolati nel traffico. I rallentamenti si estendono anche lungo la SS121 Catania-Paternò, con tempi di percorrenza notevolmente aumentati.

Numerose le segnalazioni giunte alla redazione di 95047, con automobilisti che riferiscono di essere fermi da oltre un'ora.

Si raccomanda agli utenti della strada, se possibile, di evitare la zona e di scegliere percorsi alternativi fino al ripristino della normale circolazione.