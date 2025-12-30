A19 Catania-Palermo, grave incidente nei pressi di Gerbini: tre auto coinvolte, una si ribalta. Soccorsi sul posto

Serata di paura oggi, 30 dicembre 2025, lungo l’autostrada A19 Catania-Palermo, dove si è verificato un incidente stradale nei pressi dell’uscita Gerbini in direzione Catania.Secondo le prime informaz...

Serata di paura oggi, 30 dicembre 2025, lungo l’autostrada A19 Catania-Palermo, dove si è verificato un incidente stradale nei pressi dell’uscita Gerbini in direzione Catania.

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, tre automobili sono rimaste coinvolte nel sinistro; una delle vetture si è ribaltata sulla carreggiata. La dinamica dell’accaduto è al momento al vaglio degli agenti della Polizia Stradale.

Sul posto sono intervenute più ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi, la messa in sicurezza dell’area e la gestione della viabilità. Il bilancio provvisorio parla di tre persone ferite; non sono ancora note le loro condizioni cliniche.

L’incidente sta provocato rallentamenti e disagi al traffico nel tratto interessato dell’autostrada A19 Palermo-Catania, con code in direzione del capoluogo etneo.

Gli automobilisti sono invitati alla massima prudenza e, se possibile, a valutare percorsi alternativi.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli su dinamica, condizioni dei feriti e tempi di ripristino della normale circolazione.