A19 DOPPIO INCIDENTE AUTONOMO E 3 FERITI LIEVI

Doppio incidente oggi, sulla A20 Catania - Palermo, per fortuna senza gravi conseguenze.

Il primo intorno alle 14, 30 al km 128 in direzione Palermo, dove un furgone è andato a sbattere contro il guardrail. Nulla di grave per l'autista, ma furgone fermo in strada. Il secondo intorno alle 17, con due donne, madre e figlia, che viaggiavano a bordo di una Opel Vectra e che, per cause sconosciute, sono andate a sbattere contro il guard rail procurandosi dei lievi traumi. Quest'ultimo incidente è avvenuto al km 179, in direzione Palermo ed in territorio di Paternò.

Le due donne sono state portate all'ospedale di Enna. Sul posto la polizia stradale di Catenanuova.

Traffico rallentato a causa degli incidenti, ma senza grossi problemi