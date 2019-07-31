A19, GIOVEDÌ 1 E VENERDÌ 2 AGOSTO SARANNO CHIUSE LE RAMPE DELLO SVINCOLO DI CATENANUOVA

A partire da giovedì 1 e venerdì 2 agosto, in fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 19, nell’ambito dei lavori di installazione dei nuovi impianti di illuminazione a LED , sarà necessario chiud...

A partire da giovedì 1 e venerdì 2 agosto, in fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 19, nell’ambito dei lavori di installazione dei nuovi impianti di illuminazione a LED , sarà necessario chiudere al traffico due rampe dello svincolo di Catenanuova dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”.

L’intervento rientra nel più ampio piano di manutenzione programmata da 850 milioni di euro in corso lungo tutta l’autostrada.

Nel dettaglio, giovedì 1° agosto sarà chiusa la rampa di uscita per i veicoli provenienti da Palermo e diretti a Catenanuova, che potranno utilizzare il precedente svincolo di Agira e poi la sp 21 e la statale 192.

Giovedì 2 agosto, invece, sarà chiusa la rampa di ingresso in autostrada per i veicoli provenienti da Catenanuova e diretti a Catania, che potranno percorrere la statale 192 fino al successivo svincolo di Gerbini Sferro.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.