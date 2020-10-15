A19 GRAVE INCIDENTE NEI PRESSI DI SFERRO, UN DECESSO COINVOLTO IL CANTANTE NEOMELODICO DANIELE DE MARTINO
Grave incidente, ieri pomeriggio poco dopo le 18, sulla A19 in direzione Catania al km 167,500 nel tratto tra Catenanuova e Gerbini. L’incidente ha interessato un furgone e un ‘auto, con il furgone fi...
Grave incidente, ieri pomeriggio poco dopo le 18, sulla A19 in direzione Catania al km 167,500 nel tratto tra Catenanuova e Gerbini. L’incidente ha interessato un furgone e un ‘auto, con il furgone finito sul guard rail di sinistra e la macchina ferma sul lato destro della corsia. Secondo la ricostruzione, l’auto, una Porsche Cayenne, era ferma sulla corsia di emergenza ed è stata centrata dal furgone. A bordo della Porsche, c’era il cantante neomelodico Daniele De Martino, accompagnato dal 56enne palermitano Stefano Cardella, suo grande amico, che purtroppo ha perso la vita. L’altro passeggero di 25 anni, è stato portato in elisoccorso all’ospedale S. Elia di Caltanissetta, le sue condizioni sono gravi e i medici si sono riservati la prognosi. Ferito, in maniera lieve, anche De Martino, sottoposto a vari accertamenti. Sul posto è giunta una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, due ambulanze, e l’elisoccorso, oltre alla Polizia Stradale e al personale Anas. Una lunga fila, di oltre due chilometri in direzione Catania, si è creata proprio a seguito dell’incidente, con la corsia in direzione Catania bloccata per alcune ore, in tarda serata il traffico ha ripreso normalmente.