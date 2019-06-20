95047

A19: GRAVISSIMO INCIDENTE NEI PRESSI DI SFERRO

FLASH

Gravissimo incidente sull'autostrada a19 in direzione Catania nei pressi di Sferro/Gerbini.

Secondo le primissime informazioni ad essere coinvolto un autoarticolato e un autovettura.

Sul posto i soccorsi, secondo le prime informazioni giunte in redazione ci sarebbero almeno 1 persona deceduta.

Traffico fortemente rallentato in direzione Catania.

IN AGGIORNAMENTO

