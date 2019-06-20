A19: GRAVISSIMO INCIDENTE NEI PRESSI DI SFERRO
A cura di Redazione
20 giugno 2019 14:05
FLASH
Gravissimo incidente sull'autostrada a19 in direzione Catania nei pressi di Sferro/Gerbini.
Secondo le primissime informazioni ad essere coinvolto un autoarticolato e un autovettura.
Sul posto i soccorsi, secondo le prime informazioni giunte in redazione ci sarebbero almeno 1 persona deceduta.
Traffico fortemente rallentato in direzione Catania.
IN AGGIORNAMENTO
