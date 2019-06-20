A19: GRAVISSIMO INCIDENTE NEI PRESSI DI SFERRO - AGGIORNAMENTO
AGGIORNAMENTO ORE 15.43Purtroppo il bilancio si aggiorna con 1 vittime accertate, e 3 feriti. Bilancio purtroppo ancora provvisorioIl traffico sull'autostrada A19 “Palermo-Catania” è provvisoriamente...
AGGIORNAMENTO ORE 15.43
Purtroppo il bilancio si aggiorna con 1 vittime accertate, e 3 feriti. Bilancio purtroppo ancora provvisorio
Il traffico sull'autostrada A19 “Palermo-Catania” è provvisoriamente bloccato, in direzione Catania, tra gli svincoli di Catenanuova e Gerbini.
Sul posto le squadre di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata sulla statale 192 allo svincolo di Catenanuova
Al momento si segnalano ancora forti rallentamenti in direzione Catania.
Gravissimo incidente sull'autostrada a19 in direzione Catania nei pressi di Sferro/Gerbini.
Secondo le primissime informazioni ad essere coinvolto un autoarticolato e due autovetture.
Sul posto i soccorsi, secondo le prime informazioni giunte in redazione ci sarebbero almeno 1 persona deceduta.
Traffico fortemente rallentato in direzione Catania.
IN AGGIORNAMENTO