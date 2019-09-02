A19, INCIDENTE AUTONOMO TRA CATENANUOVA E AGIRA, COINVOLTO UN MEZZO PESANTE

A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 150, è temporaneamente chiuso il tratto dell’Autostrada A19 “Palermo – Catania” compreso tra Catenanuova e Agira, in direzione Palermo.Nell’incident...

A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 150, è temporaneamente chiuso il tratto dell’Autostrada A19 “Palermo – Catania” compreso tra Catenanuova e Agira, in direzione Palermo.

Nell’incidente è coinvolto un mezzo pesante che si è intraversato lungo la carreggiata, provocando l’impossibilità di transito sulla carreggiata.

L'uomo alla guida dell'autocarro è stato soccorso sul posto dai sanitari del 118 e poi trasportato in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per provvedere alla rimozione del mezzo in piena sicurezza e consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.