A19 Palermo–Catania, chiuso il tratto Gerbini–Motta: deviazioni sulla SS192 fino al 13 dicembre

Disagi in vista per gli automobilisti che percorrono quotidianamente l’autostrada A19 Palermo–Catania. A partire da oggi, 1 dicembre 2025, dalle ore 7:00, e fino alle 19:00 del 13 dicembre, è stata di...

Disagi in vista per gli automobilisti che percorrono quotidianamente l’autostrada A19 Palermo–Catania. A partire da oggi, 1 dicembre 2025, dalle ore 7:00, e fino alle 19:00 del 13 dicembre, è stata disposta la chiusura completa della carreggiata in direzione Catania nel tratto compreso tra lo svincolo di Gerbini e quello di Motta Sant’Anastasia.

Il provvedimento si inserisce in un calendario di interventi programmati finalizzati al miglioramento della sicurezza e alla manutenzione della sede stradale. Una decisione necessaria ma che, inevitabilmente, comporterà rallentamenti e modifiche alla circolazione per migliaia di automobilisti, pendolari e mezzi commerciali che ogni giorno transitano lungo l’importante arteria.

Percorso alternativo obbligatorio

Durante tutto il periodo della chiusura, il traffico sarà deviato sulla Strada Statale 192, con un itinerario obbligatorio chiaramente segnalato lungo il percorso:

uscita Gerbini ,

, prosecuzione sulla SS192 ,

, rientro in A19 allo svincolo di Motta Sant’Anastasia,

da cui sarà possibile riprendere il tragitto verso Catania.

Il percorso alternativo attraversa una zona spesso congestionata nei giorni feriali, ed è quindi prevedibile un aumento del traffico, soprattutto nelle ore di punta del mattino e del tardo pomeriggio.

Possibili rallentamenti e raccomandazioni

Le autorità raccomandano agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica, mantenere prudenza e considerare tempi di percorrenza più lunghi rispetto al normale. Suggerito anche, quando possibile, di programmare gli spostamenti in anticipo o valutare percorsi alternativi interni alla viabilità ordinaria.

La chiusura temporanea del tratto autostradale dovrebbe concludersi il 13 dicembre alle ore 19:00, salvo imprevisti che potrebbero influire sui tempi dei lavori.