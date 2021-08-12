A19: VENERDI 13 AGOSTO CHIUSO TRATTO TRA GLI SVINCOLI DI GERBINI E CATENANUOVA, IN DIREZIONE PALERMO

Venerdì 13 agosto, tra le ore 7 e le ore 14, sarà necessario effettuare un intervento di ripristino della pavimentazione lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, nel tratto compreso tra gli svincoli...

Venerdì 13 agosto, tra le ore 7 e le ore 14, sarà necessario effettuare un intervento di ripristino della pavimentazione lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, nel tratto compreso tra gli svincoli di Gerbini e Catenanuova, in direzione Palermo.

Il piano viabile risulta compromesso in seguito ad un incidente avvenuto lo scorso 31 luglio, quando un mezzo pesante si era ribaltato riversando il suo carico di olio sulla sede autostradale.

Venerdì sarà il primo giorno utile per l’esecuzione dell’intervento, al termine delle verifiche sul materiale sversato, come prescritto da Arpa Sicilia.

Durante la chiusura della tratta, l’itinerario alternativo per i veicoli diretti a Palermo sarà costituito dalla statale 192, con uscita dall’autostrada allo svincolo di Gerbini e rientro allo svincolo di Catenanuova.

